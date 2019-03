ESCLUSIVA TMW - Ds Ravenna su Esposito (75°): "Play letale sui piazzati"

© foto di Federico De Luca

"Descrivere Salvatore? Molto semplice. E' un ragazzo di sicuro avvenire. Si tratta di un classico regista di centrocampo, con un piede destro importante, bravo sia nel gioco corto che nel lungo e che ha anche la grande dote di saper battere le punizioni. Sui calci piazzati è uno che fa gol". Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate a TuttoMercatoWeb.com dal ds del Ravenna Matteo Sabbadini su Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 di proprietà della SPAL, al 75° posto della classifica dei "I 100 giovani d'Italia" stilata dalla nostra redazione. "L'altra grande qualità di Salvatore - continua il dirigente romagnolo - è la personalità. In un campionato così competitivo e difficile come quello di Serie C riesce a duellare alla pari con calciatori over trenta senza pagare dazio. Se mantiene questa testa, questo approccio alla professione potrà andare lontano. Un paragone? Quello con Pirlo è naturale quanto troppo impegnativo. Con il fatto che possa all'occorrenza giocare da mezzala credo regga anche quello con Marco Verratti. Anche se le sue qualità sui calci piazzati fanno al differenza".