ESCLUSIVA TMW - Ds Sassuolo su Locatelli (5°): "Uno dei migliori nel ruolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manuel Locatelli, centrocampista classe '98 del Sassuolo, è nella top 5 della classifica dei migliori 100 giovani di TMW. Dell'ex Milan ne abbiamo parlato con Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo: "Sicuramente è uno dei calciatori della sua generazione con più talento", esordisce l'uomo mercato dei neroverdi.

Quali sono le sue migliori qualità?

"Ha tutte le qualità giuste per arrivare in alto. Dipenderà tutto da lui e dalla sua voglia di migliorarsi. Ha tecnica, tempi di gioco e qualità nelle due fasi. Ma nelle sue corde ci sono anche gol e assist e De Zerbi sta cercando di valorizzare queste peculiarità spostandolo un po' più avanti. Mi ripeto, per me è uno dei centrocampisti attuali con maggior talento".

Lei che lo segue quotidianamente, in cosa crede che possa o debba ancora migliorare?

"Nell'intensità, sicuramente. Deve riuscire a portare la prestazione fisica a 90 minuti e non fermarsi ai 60-80 minuti di gioco ad alta intensità. Manuel però è un ragazzo intelligente, che ascolta, riflette e apprende. Per questo sono sicuro che arriverà ad essere un giocatore di ottimo livello".