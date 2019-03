© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Marchizza, difensore oggi a Crotone ma di proprietà del Sassuolo, si posizione al 39° posto nella nostra Top 100 dei giovani italiani. Del giocatore scuola Roma ne abbiamo parlato col direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Rossi: "E' un centrale mancino del '98 che si esprime al meglio in una difesa a 3 o in una linea a 4. All'occorrenza ha fatto anche il terzino, ma per quelle che sono le sue qualità rende al meglio al centro. Quest'anno a Crotone è partito benissimo, poi qualche problemino fisico ne ha frenato la continuità nella seconda parte di stagione".

Quali sono le sue principali qualità e in cosa, secondo lei, può ancora migliorare?

"Riccardo ha un buon piede, sa trattare il pallone e ha una discreta fisicità. E' in fase di crescita, sta migliorando e secondo me riuscirà a fare un ulteriore step in avanti quando riuscirà ad avere una maggiore attenzione all'interno della gara, nell'arco dei 90 minuti. Un difensore centrale in fondo gioca tanto sui movimenti dell'attaccante avversario e la concentrazione è qualità fondamentale".