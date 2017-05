ESCLUSIVA TMW - Ds Sion: "Obiettivo Europa. Abbiamo giocatori pronti per la A"

© foto di Alessio Alaimo

"La stagione sta procedendo a gonfie vele, abbiamo una finale di Coppa di Svizzera da giocare e un terzo posto in classifica da consolidare". Così ai microfoni di 'TMW', in occasione del Wyscout in scena allo Juventus Stadium, il direttore sportivo del Sion Marco Degennaro.

Quanto conta per voi la qualificazione in Europa?

"La vetrina dei gironi di Europa League per noi sarebbe unica. Ci permetterebbe di fare un mercato diverso e una squadra ancora più competitiva per il prossimo campionato svizzero".

Guarderete al mercato italiano in vista della prossima estate?

"Guardiamo sempre con un occhio di riguardo all'Italia, anche per questioni geografiche. Ma con l'Italia per noi non è sempre semplice trattare, a volte ci sono condizioni economiche proibitive".

E in uscita? La scorsa estate, prima di andare al Saint-Etienne, Lacroix è stato vicino al trasferimento in Italia.

"Si, ci sono un paio di giocatori interessanti. Il primo è Pape Moussa Konaté, già in passato al Genoa. Forse si trasferì in Italia troppo presto, ma adesso è più maturo. Il secondo è Chadrac Akolo, esterno di centrocampo destinato a un top club".