ESCLUSIVA TMW - Ds Venezia su Zennaro (33°): "E' speciale, senza paura"

© foto di Federico De Luca

E' uno dei più giovani a giocare in Serie B, Mattia Zennaro, talento di casa Venezia. Un 2000 sul quale il Genoa ha già puntato le sue fiches: dopo averlo acquistato a gennaio, il Grifone lo ha prestato nuovamente al club lagunare dove è nato e cresciuto. Zennaro è al 33esimo posto della Top 100 dei giovani italiani di Tuttomercatoweb.com, talento che raccontiamo insieme al ds della società veneta, Valentino Angeloni. "E' una mezzala, sa giocare anche da trequarti. E' un giocatore di ottime qualità tecniche: ha capacità nella gestione di palla e nel primo controllo. Ha tempi di gioco di un grande, è una qualità importante, ha visione anticipata nella comprensione delle giocate e ha personalità, E' centottantaquattro centimetri, poi, è migliorato molto e può farlo ancora: col lavoro potrà crescere ancora ma la palla non gli scotta e quando si inserisce fa male. E' un ragazzo vecchio stampo: umile, disponibile, lavora, è speciale".

I primi passi tra i professionisti lo hanno confermato.

"L'esordio a Palermo è stato lampante: alla prima palla toccata ha dimostrato personalità. Ha esordito lì, poi ha giocato dal 1' col Carpi, sia da trequartista che da mezzala. E' stato titolare col Benevento, ha avuto spazio e ne avrà tanto, considerato che è un 2000: con lui abbiamo anticipato il percorso ma si è guadagnato tutto giorno dopo giorno e sta migliorando anche fisicamente, con un lavoro serio. Ha tutto: testa, fisico, qualità. Per lui ci sarà qualcosa di positivo nel prosieguo della carriera".