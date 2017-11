ESCLUSIVA TMW - DS Villarreal: "Bacca grande bomber. Riscatto? Vedremo..."

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra: Raimondo De Magistris e Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

"Tutte le stagioni sono difficili. Il livello della Liga è molto alto, dobbiamo lavorare duro per competere ai livelli che vogliamo". Comincia così l'intervista a Pablo Ortells Balaguer, giovane direttore sportivo del Villarreal che ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW.

Come si sta comportando Carlos Bacca?

"Molto bene. Siamo contenti di lui, sta segnando molto. Il campionato in Spagna non è semplice, ma sta dando molto alla squadra".

In Italia si fa spesso il confronto tra lui e Kalinic o André Silva, gli attuali attaccanti del Milan. Secondo lei è più forte?

"Sono profili di calciatori differenti. Carlos Bacca è un attaccante che ha il gol nel sangue, segna sempre".

Il Villarreal riscatterà Carlos Bacca?

"Vedremo a fine stagione. Per ora siamo concentrati sul presente e Bacca sta facendo molto bene e sta segnando molti gol".

Si aspettava che Borja Valero potesse fare così bene all'Inter?

"Si perché è un buon giocatore con qualità importanti. E' un giocatore che se si conserva bene può giocare ancora diversi anni a questi livelli".

Le piacerebbe se decidesse di tornare al Villarreal per finire la sua carriera?

"No, adesso non si sta valutando ciò. Ribadisco solo che è un grande giocatore".

Direttore che pensa di Zaza?

"Sta attraversando un ottimo momento. Sono felice per lui, sta segnando con continuità".

Si aspettava queste difficoltà della nazionale italiana che era nel girone con la Spagna?

"E' incappato in qualche difficoltà di troppo nel girone, ma l'Italia resta una grande nazionale che sa come si gioca ai massimi livelli".