ESCLUSIVA TMW - Dt Siviglia: "Vi racconto Monchi, con lui la Roma sarà grande"

L’arrivo di Monchi alla Roma è stato nelle ultime settimane argomento di discussione, tanto in Italia quanto in Spagna. Per conoscere meglio il nuovo ds giallorosso, TuttoMercatoWeb ha parlato in esclusiva, dal WyScout di Torino, con Miguel Angel Gomez, attuale Direttore Tecnico del Siviglia e oramai ex braccio destro di Monchi nel club andaluso:

Dopo una vita sportiva passata fianco a fianco, perché Monchi ha scelto di dire addio al ‘suo’ club per sposare il progetto della Roma? “Parlo secondo il mio pensiero, ovviamente. Credo che Monchi abbia scelto la Roma perché gli hanno dimostrato fin dal primo momento grande affetto e soprattutto la società ha creduto in lui e nelle sue qualità. La Roma, soprattutto, ha puntato sulle sue idee. Non solo quelle economiche, ma anche quelle sportive”.

Ci racconta qualcosa di più sul metodo Monchi? “Lui mette quotidianamente anima e corpo in ciò che fa. Lavora tanto, guarda moltissime partite e soprattutto coinvolge i suoi collaboratori, fa un ‘gioco di squadra’ e fa sentire importanti tutti i membri del comparto sportivo di una società”.

In chiusura, crede sia l’uomo giusto per riportare un trofeo alla Roma?

“Monchi è un vincente nato. La Roma col suo arrivo avrà sicuramente più possibilità di tornare a vincere, questo è evidente ed è testimoniato dai successi recenti del Siviglia. La Serie A è un campionato molto difficile, ma non ho dubbi sul fatto che con Monchi la Roma crescerà tantissimo”.