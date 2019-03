ESCLUSIVA TMW - Dundjerski: "Tadic in Serie A avrebbe faticato"

© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic è stato l'eroe di Madrid. Il serbo con una rete e due assist ha trascinato l'Ajax a una storica impresa in Champions League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ne parla Ljubisa Dundjerski, che con il fantasista ha condiviso l'esperienza al Vojvodina: "L'ho visto praticamente iniziare, quando c'era lui io stavo chiudendo la carriera. Non sono stupito dalle sue gesta perché so che è un gande giocatore. Ha sempre fatto benissimo con la Nazionale serba".

Dalla Premier League al ritorno in Olanda è sembrato un passo indietro

"È un ragazzo molto intelligente, ha visto che aveva raggiunto il massimo che poteva al Southampton e ha scelto di andare all'Ajax, dove è in un club prestigioso col palcoscenico della Champions League. Per questo dico che non ha fatto alcun passo indietro, anzi. Ha 30 anni e con questa scelta può farne altri 5-6 di grandi soddisfazioni".

Non c'è il rimpianto di non averlo visto in squadre più prestigiose?

"Un po' sì, ma le grandi squadre hanno delle dinamiche che potevano scontrarsi con le caratteristiche di Tadic. Sono molto attente alla fase difensiva, Tadic è un talento puro e devi lasciarlo fare, senza ingabbiarlo negli schemi difensivi".

In Italia avrebbe avuto vita difficile, quindi

"Penso di sì conoscendo la filosofia calcistica italiana, il tatticismo che c'è. Una squadra deve lasciarlo fare, giocare per lui. Solo così Tadic fa la differenza e con la nazionale serba l'ha dimostrato".

Ci sono nuovi Tadic nel campionato serbo?

"Sì ma non voglio fare nomi. Comunque i club italiani seguono molto attentamente i giovani serbi, classe '99, 2000 e 2001. Il Genoa ad esempio ha preso Vanja Zvekanov, che gioca con la Primavera".