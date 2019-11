ESCLUSIVA TMW - Dunga: "Paquetà non era pronto per il Milan. Pedro farà bene"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlos Dunga, ex stella di Fiorentina e Pisa, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com durante la serata di Gala in onore dello storico presidente del Pisa, Romeo Anconetani, a 20 anni dalla sua morte: "Pisa è stata la mia prima squadra in Italia, mi sono trovato benissimo con Anconetani e i tifosi. A lui mi legano tanti ricordi: una volta mi chiamò in sede per avere una mia opinione su due giocatori, ma ovviamente non avrebbe considerato il mio consiglio".

Come giudichi la nuova Fiorentina?

"Sta andando bene, è importante avere giocatori del settore giovanile, per la società e i tifosi. I giocatori stranieri non creano il vincolo con il club, adesso c'è tutta la città che abbraccia la squadra"

Chiesa può diventare una bandiera?

"Credo di sì. La società ha fatto uno sforzo importante per tenere il suo campione, lui può essere felice in questa situazione e far bene anche in Nazionale".

Che tipo di giocatore è Pedro?

"È un grande cannoniere, ha avuto un'annata straordinaria prima di infortunio, poi è rientrato bene. Viene da un calcio diverso ma è un giocatore completo, è veloce, tecnico e vede bene la porta. È già stato convocato in Nazionale, l'esperienza italiana può fargli bene".

Come giudichi invece il rendimento di Paquetà?

"Ha giocato solo per un anno a Flamengo da titolare e probabilmente non era pronto per fare lo stesso nel Milan. Il paragone con Kaka non ci sta, perché sono diversi, altro stile. Sono convinto che si adatterà presto; è intelligente, imparerà e crescerà. Per me è un centrocampista di spinta, arriva in area con facilità. Duarte? Ha disputato sei mesi da titolare, deve ancora imparare nella marcatura e nella posizione del corpo".

Il livello della Serie A è cresciuto?

"Quando giocavo qui, ogni squadra aveva giocatori straordinari. In Italia vince solo la Juve e questo toglie un po' il gusto; adesso è tornata l'Inter e anche il Napoli sta facendo bene. Poi c'è l'Atalanta".

Ti aspettavi Ribery alla Fiorentina?

"Credevamo che si sarebbe ritirato, ma aveva voglia di giocare ancora, in un calcio diverso. Si sente importante e può trasmettere esperienza".

Meglio il bel gioco di Sarri o la concretezza?

"Noi giochiamo per vincere e per farlo devi avere concretezza e qualità. La bellezza si ottiene in tanti modi".

Le italiane possono arrivare in fondo alla Champions?

"Ogni partita è decisiva, speriamo che le italiane possano andare avanti".

Ti piace Douglas Costa?

"È un giocatore dal grande potenziale, rapido. Purtroppo è stato frenato da tanti infortuni ma può fare differenza soprattutto nelle partite bloccate".

Quali sono i talenti brasiliani in rampa di lancio?

"Per ora non ci sono giocatori pronti, tra due anni forse. Mateus del Gremio può essere un potenziale campione, ma anche Gabigol sta facendo bene ora".