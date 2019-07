ESCLUSIVA TMW - Dusan Basta: "Lazio, cinque anni unici. Ora volto pagina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque anni non si scordano. Soprattutto così forti e intensi, in una piazza come Roma. Dusan Basta è chilometri percorsi, sudore, fatica, cross. "Cinque anni nella Lazio sono stati bellissimi. Tante belle cose, tante emozioni". Si racconta in esclusiva con Tuttomercatoweb.com, l'esterno serbo classe 1984. Corsa e qualità che andranno avanti, perché la carriera non finisce qui. Solo la splendida parentesi biancoceleste.

Riavvolgiamo insieme il nastro.

"Il primo anno con Pioli: terzo posto e preliminari per la Champions. L'ultima partita contro il Napoli, fuori casa, è stata una delle gare più emozionanti mai giocate. Poi la festa a Formello coi tifosi... Indimenticabile!".

L'Europa per lei, per voi, è stata una costante.

"In questi cinque anni abbiamo fatto quasi sempre l’Europa League. Peccato che non siamo riusciti ad andare in Champions. Con l'arrivo di Simone Inzaghi abbiamo dato continuità negli ultimi tre anni. Pure con lui ho vissuto tantissime emozioni. La cosa più bella in assoluto? Il gol nel derby che abbiamo vinto 3-1".

Le sue parole trasudano amore.

"Sono stati cinque anni bellissimi nella mia carriera. Io e la mia famiglia ci siamo innamorati della città. Mio figlio è nato a Roma. Roma è diventata casa nostra!".

Nel calcio, spesso, le storie non sono eterne.

"Nella vita tutto ha un inizio e una fine: il contratto con la Lazio è finito. Ringrazio squadra, staff, tifosi e club per questi anni bellissimi insieme".

E adesso, dove continuerà a correre, a giocare, a sudare e a crossare, Dusan Basta?

"Adesso si volta pagina e testa alla prossima sfida. Sono bello riposato e carico pronto per nuovi stimoli. Mi sto allenando ogni giorno e mi sento benissimo. Preferisco rimanere in Italia, ovviamente. Sono undici anni che sono qui è naturalmente vorrei rimanere. Però non è da escludere una esperienza all’estero...".