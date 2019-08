ESCLUSIVA TMW - Dybala-United, Miccichè: "Non lo darei per niente al mondo"

© foto di Federico De Luca

Guglielmo Miccichè, ex presidente del Palermo nell'era Zamparini, conosce bene Paulo Dybala. Il calciatore, ma pure l'uomo, avendolo avuto sotto gli occhi per tre anni, dal 2012 al 2015. Per commentare il possibile passaggio della Joya della Juventus al Manchester United TuttoMercatoWeb ha interpellato proprio l'ex dirigente rosanero: "Inizio facendo una premessa: con Juventus e Manchester United parliamo di due top club di livello assoluto. Ma in un'eventuale operazione del genere, per me, ci guadagnerebbe maggiormente il Manchester United che la Juventus".

Tecnicamente e fisicamente, la Premier League potrebbe essere un campionato adatto a lui?

"Per lui sarebbe una gran bella sfida. Ma per me Dybala può rendere al massimo in qualunque contesto, viste le sue qualità tecniche. E' un calciatore ancora giovane, brillante, tecnico e che sa fare gol. In Inghilterra le marcature sono meno strette ed il tatticismo molto più marginale rispetto all'Italia, per questo secondo me potrebbe fare molto bene".

Da dirigente: in molti, fra tifosi e addetti ai lavori, si interrogano sulla valutazione di 83 milioni fatta per il suo cartellino. Secondo lei è giusta?

"Il prezzo del cartellino lo fa il mercato, dipende dalle richieste reali e da tanti altri fattori. E' certamente una cifra importante e la Juventus sa bene come trattare, ma come detto le valutazioni le fa il mercato. Quello che posso dire però è che io uno come Dybala non lo venderei neanche per tutto l'oro del mondo. O quantomeno ci penserei 10 volte prima di privarmene".