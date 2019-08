ESCLUSIVA TMW - Dybala-United, Pisano: "Ama la Juve. In Premier può far bene"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Il nome di Paulo Dybala è balzato prepotentemente agli onori della cronaca del calciomercato, nelle ultime ore. La Juventus ed il Manchester United hanno architettato lo scambio fra la Joya e Romelu Lukaku, anche se per la definitiva fumata bianca servirà attendere la decisione ultima dell'argentino. Per provare a capire in anticipo pensieri e idee di Dybala, TuttoMercatoWeb ha contattato il suo ex compagno ai tempi del Palermo, Eros Pisano: "Quella di Paulo dovrà essere una scelta totalmente personale e fatta in autonomia. Io lo conosco e so quanto è attaccato alla Juventus e ai suoi tifosi, lo ha dimostrato negli ultimi anni. Ma dall'altra parte c'è un'altra grande squadra pronta ad accoglierlo".

Lei è reduce da un'esperienza di due anni al Bristol City. Cosa troverebbe Dybala in Premier League?

"In Inghilterra si sta bene, anche se il calcio di Premier è chiaramente molto diverso da quello italiano. Arrivando allo United potrebbe confrontarsi con tante squadre di alto livello, mentre in Serie A la Juventus è ancora avanti a tutti. E in più avrebbe la possibilità di confrontarsi con veri e propri top player. Dipenderà tutto dai suoi stimoli e dalle ambizioni che sente dentro la sua testa".

In tanti però hanno un dubbio: le sue qualità, tecniche e fisiche, si adatterebbero al calcio della Premier?

"Le qualità di Paulo in generale non si discutono, per me un giocatore come lui può far bene ovunque e in qualsiasi squadra del mondo. E proprio per questo a mio giudizio la Juventus perderebbe tanto dalla sua cessione. Allo United però secondo me si troverebbe bene: è vero che in Inghilterra c'è un calcio più fisico, incentrato sul ritmo e sulla corsa. Ma esistono anche tante squadre e tanti allenatori che giocano un calcio palla a terra più vicino alle sue caratteristiche".