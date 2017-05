ESCLUSIVA TMW - E. Oddi: "Roma, rinnovo De Rossi mossa azzeccata. Ok DiFra"

La Roma si muove e ha annunciato l'ufficialità del rinnovo del contratto di Daniele De Rossi. Di questa notizia e del nuovo corso giallorosso abbiamo parlato con Emidio Oddi (più di 150 presenze con i capitolini negli anni Ottanta). "Una bandiera ci vuole per la Roma dopo l'addio di Totti - dice a Tuttomercatoweb.com - De Rossi può dare ancora molto alla squadra, credo che il club abbia fatto molto bene a prolungargli il contratto. E' un campione, non al livello di Totti che è unico però è comunque un simbolo, un uomo della Roma. Ripeto, è una mossa azzeccata".

Che capitolo si apre per la Roma adesso?

"Con Spalletti che probabilmente andrà all'Inter bisognerà vedere chi cercherà di portare con sè. Nainggolan credo che si sia espresso dicendo di voler restare alla Roma. non andrà mai alla Juve ha detto. L'Inter non è ovviamente la Juve però vedremo".

E su Di Francesco che idea si è fatto?

"Conosce già la roma, l'ambiente e i tifosi. E' un tecnico che sa dare gioco. Certo, un conto è guidare il Sassuolo composto da giovani emergenti, altro discorso dover gestire tanti campioni. Però lo conosco bene ed è una persona eccezionale. a mio parere non avrà problemi ad allenare la Roma. E sono contento che arriverà lui"