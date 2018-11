ESCLUSIVA TMW - Egelund: "Andersen perfetto per la A, spero rimanga in Italia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Abbiamo chiesto a Klaus Egelund, giornalista danese dell'Ekstrabladet, un parere su Joachim Andersen, gioiellino della Sampdoria che piace non poco alle big del calcio italiano: "Joachim è un giocatore in fortissima ascesa in questo momento. Sta crescendo tanto sia con la Samp che con l'Under 21 danese. Sarebbe facile dire che è già pronto per una big, ma credo che in questo momento abbia bisogno di restare nell'ambiente blucerchiato, almeno fino alla prossima estate".

Pensi che la Serie A sia l'ambiente ideale per un giocatore come lui? Juve e Inter lo cercano.

"E' perfetto per il calcio italiano, dove le abilità difensive sono viste come prioritarie. Il percorso di Kjaer con il Palermo deve essere un'ispirazione per lui, Joachim sarebbe pazzo ora a pensare a Juve o Inter. La Serie A è pronta a tornare grande in Europa e tutti colore che ambiscono alla grandezza dovrebbero rimanerci".

E in Nazionale maggiore? Ci sarà presto spazio per lui?

"Gioca in un ruolo dove la Nazionale ha tanti giocatori competitivi: penso a Kjaer, Jorgensen, Vestergaard e Christensen, tutti con maggiore esperienza. Credo comunque che abbia tutte le qualità per emergere, è pronto e merita una chiamata".