ESCLUSIVA TMW - Eintracht, Hellmann: "Lazio top team. Boateng voleva l'Italia"

Fonte: dall'inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Gaetano Mocciaro

Axel Hellmann, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW del sorteggio con Lazio, OM e Apollon: "Un gruppo duro, uno dei più duri della competizione. L'OM è arrivato in finale lo scorso anno, la Lazio ha giocato 7 volte in Europa negli ultimi 10 anni. Sarà durissima, ma ci aspettiamo di giocare ad un ottimo livello e affrontare certe squadra sarà una cosa fantastica per noi. Noi abbiamo una buona qualità nella rosa, anche se serve tempo per creare una grande squadra. Credo che in 6-7 partite saremo al massimo. Kevin Prince Boateng? Un giocatore fantastico che ci manca molto. Perché non è rimasto all'Eintracht? Lui vive a Milano, voleva essere più vicino alla sua famiglia. Fin dal primo giorno avevamo un gentlemen agreement che prevedeva che potesse tornare in italia se avesse voluto. La Lazio? Un top team, una squadra molto offensiva con ottimi attaccanti. Poche squadre giocano bene come la Lazio in questa competizione. Rebic? Un grande calciatore che ha giocato un'ottima stagione e un ottimo mondiale, può migliorare ancora e avrà un ruolo fondamentale nelle partite contro la Lazio".