ESCLUSIVA TMW - Elmohamady: "Sogno Premier col Villa. Egitto, non solo Salah"

E' una delle icone dell'Egitto di Hector Cuper. Che non è solo Mohamed Salah, ma pure Ahmed Elmohamady. Terzino ed esterno destro classe 1987, si giocherà domani la promozione in Premier League con il suo Aston Villa, a Wembley, contro il Fulham. "E' stata un'annata positiva -racconta l'egiziano in esclusiva per Tuttomercatoweb.com-. L'Aston Villa è un grande club ed è bello giocare qui. Abbiamo fatto incredibilmente bene quest'anno e la nostra speranza, il nostro obiettivo, è quello di tornare in Premier League e di chiudere al meglio".

E' stata un'annata condita dal dominio del Wolverhampton.

"Hanno iniziato alla grande e tenuto il momentum. La promozione è meritata, sono stati ad alto livello per tutta la stagione".

Sarà una colonna dell'Egitto al Mondiale, in un gruppo con Russia, Uruguay e Arabia Saudita.

"Bello tosto, concordo. Non è troppo complicato ma neppure semplice. Dobbiamo star concentrati perché ci sono squadre importanti, serve restare sempre sul pezzo".

L'Egitto è visto come potenziale sorpresa della kermesse russa.

"Abbiamo una bella Nazionale e un grande ct come Cuper. Sarà una bella sfida e non possiamo che crescere e migliorare".

Che ne pensa dell'attenzione riservata dai media internazionali a uno dei migliori giocatori del mondo, e suo connazionale, come Mohamed Salah?

"L'Egitto non è solo lui, è una squadra vera e propria. Unita, compatta. Tutti sono importanti ma è chiaro che gli occhi siano tutti puntati su Momo per la stagione pazzesca che ha fatto".

Crede che questa stagione sia l'inizio dell'era Salah?

"Bisogna essere onesti: ha fatto cose pazzesche. Ha provato che si sbagliava chi pensava non fosse adatto alla Premier League dopo il Chelsea. E' andato in Italia, ha giocato alla grande e ha dimostrato che si sbagliavano".

Mohamed Aboutreika è la leggenda del calcio egiziano d'ogni tempo. Non è che adesso Salah lo ha superato?

"Questione d'opinioni. Aboutreika è stato grandissimo ma ha solo giocato nella nostra terra e con la Nazionale. Salah gioca nei grandi campionati del mondo, che è bello per lui ma anche per la nostra nazione, la nostra gente, il nostro movimento. E' un giocatore unico".