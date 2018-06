ESCLUSIVA TMW - Emam: "Egitto poco divertente con Cuper. Ma efficace"

© foto di Alterphotos/Image Sport

28 anni dopo l'Egitto torna ai Mondiali. Trascinati da Mohamed Salah, che dovrebbe aver recuperato dall'infortunio, i Faraoni sperano di entrare almeno tra le prime 16. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Hazem Emam, ex stella della selezione (87 presenze e una Coppa d'Africa vinta) ci presenta la squadra di Hector Cuper.

Hazem Emam, con le condizioni di Salah l'Egitto rischia

"Salah è unico, sarebbe come togliere Messi all'Argentina o Ronaldo al Portogallo".

Su quali altri giocatori Cuper fa affidamento?

"C'è Sobhi, attualmente allo Stoke City o Warda, eletto miglior straniero del campionato greco. E poi occhio a Trezeguet: lo chiamano così per la sua somiglianza fisica ma gioca in un ruolo differente, esterno sinistro d'attacco dotato di grande velocità. Può essere la sorpresa del Mondiale e non è un caso che il Galatasaray abbia puntato gli occhi su di lui".

Il girone non sembra proibitivo: solo l'Uruguay sulla carta è superiore

"Abbiamo una squadra per la quale il popolo crede. Speriamo di arrivare agli ottavi di finale. La Russia non è fortissima e nemmeno l'Arabia Saudita. Sarà decisiva la sfida contro i padroni di casa".

Possiamo dire che questo è l'Egitto più forte della storia?

"No, in passato ce ne sono stati anche di migliori sebbene questa squadra sia riuscita in un'impresa che mancava da 28 anni. La mia generazione ad esempio era molto forte, vinceva la Coppa d'Africa e proponeva un gioco gradevole. Ma non riusciva mai a superare l'ostacolo delle qualificazioni Mondiali. Cuper propone un calcio diverso, più tattico e difensivo: difesa e contropiede per sfruttare la velocità di Salah e Trezeguet. Una squadra che gioca meno bene rispetto al passato ma è molto più concreta e ha portato a casa i risultati".