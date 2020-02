ESCLUSIVA TMW - Emanuele Calaiò: "A Napoli ci sono 5-6 giocatori senza più stimoli"

vedi letture

esclusiva Emanuele Calaiò: "A Napoli ci sono 5-6 giocatori senza più stimoli"

Emanuele Calaiò in questi giorni è a Coverciano. E al termine della lezione del martedì, ci ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha analizzato anche il momento attuale del Napoli: "Ha fatto un percorso di crescita importante, fin da quando eravamo in Lega Pro. E' migliorato anno dopo anno e questo mi sembra l'unico anno di crisi. Ancelotti per me è un grande allenatore, un grande gestore, e aveva una signora squadra. Ma quest'anno ci sono stati problemi nello spogliatoio, tra tutte le componenti. A questo, bisogna aggiungere che 5-6 giocatori non hanno più stimoli nel portare avanti questo percorso a Napoli. E' arrivato il momento che quei giocatori che sono lì da 4-5 anni hanno perso stimoli. Forse l'errore di De Laurentiis è stato quello di non accorgersene in tempo".

