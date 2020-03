ESCLUSIVA TMW - Emergenza Coronavirus, Dt Spezia: “Prima la salute, senza chiarezza non torniamo ad allenarci”

esclusiva Emergenza Coronavirus, Dt Spezia: “Prima la salute, senza chiarezza non torniamo ad allenarci”

“In questo momento bisogna stare a casa e rispettare il Decreto del Governo. Lavoriamo dal telefono, è complicato ma bisogna farlo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore tecnico dello Spezia, Guido Angelozzi.

Come è cambiato il suo modo di lavorare nell’ultima settimana?

“Non ci fermiamo perché manteniamo i contatti con tutti anche se telefonicamente. E I ragazzi rispettano i programmi da casa”.

Sarebbe stato più opportuno fermarsi prima?

“Oggi è facile dirlo. Ci siamo fermati quando abbiamo capito che la situazione stava degenerando”.

La squadra come ha cambiato il proprio lavoro?

“Abbiamo interrotto gli allenamenti da lunedì. Teniamo i calciatori a casa. Vediamo ciò che succede. Prima serve chiarezza su questa emergenza. E senza chiarezza non torniamo ad allenarci”.

Esodo di massa verso il Sud. Anche lei per un attimo ha pensato di tornare a casa, a Catania?

“No. Perché non è giusto. Sto bene, non ho nulla. Ma è una forma di prevenzione verso la mia famiglia e i mei cari. E poi oggi per quel che posso devo stare vicino alla squadra”.