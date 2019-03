ESCLUSIVA TMW - Empoli, Caputo: "Chiellini-Bonucci, se ci pensi è più dura..."

Fonte: dal nostro inviato a Empoli

Francesco Caputo contro Cristiano Ronaldo è la sfida che non ci sarà. "Non mi aspettavo di segnare così tanto, subito, ma sono sempre stato convinto di far bene". Non parla solo di se, l'attaccante classe '87 dell'Empoli, prossimo avversario bianconero, intervistato da Tuttomercatoweb.com al Castellani. "Non è che segno da solo però eh... Se ho fatto tredici gol, è grazie alla squadra. Poi la Juventus l'affronteremo senza Ronaldo, e questo non può che andare a nostro favore: parliamo di un giocatore fuori categoria ma ne hanno tantissimi a cui prestare attenzione".

A proposito di attaccanti fuori categoria, Quagliarella a suon di gol si è guadagnato il ritorno in Nazionale. Non è che lei ci sta pensando, adesso?

"Non ci penso, penso solo all'Empoli ed è giusto che sia così. Cerco di dare il massimo in campo, l'obiettivo è la salvezza: sono sincero, per adesso la mia Nazionale azzurra è l'Empoli. Non ci penso, la vivo serenamente".

Juventus prima, Napoli dopo: sfide copertina e belle toste adesso.

"Sono due gare toste, belle da giocare però. All'andata contro la Juventus abbiamo fatto bene, chiudendo anche il primo tempo in vantaggio, hanno anche sofferto per portare a casa la vittoria. Col Napoli pure, abbiamo avuto la chance di pareggiarla e perso poi per le occasioni nel finale. Ce la giocheremo con tutte a viso aperto".

E' la filosofia di Andreazzoli.

"Col mister abbiamo già affrontato la Juve all'andata, avendo sempre la nostra idea di gioco, non cambierà niente nell'approccio e nella mentalità. Servirà più attenzione, chiaro, perché la Juve non lascia scampo".

E anche dietro, con Chiellini e Bonucci...

"Se pensi a questo, è tutto più difficile. E' il bello: vai in campo, pensi a dare il massimo, solo ad aiutare la squadra".

Chi è il giocatore più forte incontrato in questa Serie A?

"Skriniar, mi ha impressionato. E' tosto, cattivo, attento, è un gran giocatore".

La scorsa stagione ha vinto il premio di migliore della B da Tuttomercatoweb.com. Come mai è arrivato così tardi in A?

"Il mio percorso è stato questo, non ho rammarico. A trentuno anni sono in A, dopo averla assaggiata a Bari per una piccola parentesi. Sono contento ma ho tanti anni davanti, sono ancora giovane...".

E allora, giovane Francesco: adesso c'è la salvezza da conquistare.

"In queste due gare, quel che raccoglieremo sarà tutto di guadagnato. Poi Udinese, Bologna, Spal: tutti scontri diretti da vincere, da portare a casa e soprattutto da non perdere".