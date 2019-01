ESCLUSIVA TMW - Empoli e Genoa su Oberlin, l'agente: "Va in Serie A o Premier"

© foto di Imago/Image Sport

Munas Dabbur, Dimitri Oberlin, Berat Djimsiti... Sono tanti i giocatori assistiti da Milos Malenovic che si sono già mossi o si potrebbero muovere nelle prossime ore di questa sessione invernale di calciomercato. Per fare un punto in ottica italiana, TuttoMercatoWeb.com ha contattato lo stesso agente svizzero a poche ore dal gong finale.

Malenovic, partiamo da Oberlin. Si parla di Genoa, Atalanta e ora anche di Empoli, che sembra aver sorpassato tutti.

"Non posso dirvi la squadra dove andrà, ci sono delle trattative in corso. In ogni caso, state certi che Oberlin giocherà i prossimi sei mesi in Italia o in Inghilterra. Questo è sicuro".

Djimsiti invece si è conquistato un ruolo importante nell'Atalanta.

"Ho sentito dell'interesse dell'Inter e dello Schalke 04, ma non so da dove abbiano preso queste informazioni. Se consideriamo come sta giocando all'Atalanta, però, io investirei subito 10 milioni di euro per prenderlo".

I rumors sul suo futuro non sono mai mancati.

"Sono felice per i grandi miglioramenti mostrati da Djimsiti. La sua crescita è l'ennesima dimostrazione del grande lavoro dell'Atalanta. Di più non posso dire".