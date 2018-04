ESCLUSIVA TMW - Empoli, l'ex ds Vitale: "Serie A firmata Caputo-Donnarumma"

© foto di Federico De Luca

L'Empoli torna in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria. La promozione azzurra è diventata infatti matematica proprio questo pomeriggio, grazie al pareggio casalingo per 1-1 col Novara. Un'impresa voluta e cercata fin dalla prima giornata che TuttoMercatoWeb.com ha commentato con le parole di chi a Empoli ha lasciato sicuramente un ottimo ricordo, l'ex ds Giuseppe "Pino" Vitale.

Vitale, che messaggio vuole mandare alla sua ex squadra dopo questa promozione?

"Faccio a tutti i miei più sentiti complimenti. L'Empoli ha fatto un percorso eccezionale, stravincendo il campionato e centrando la promozione in Serie A con ben quattro giornate d'anticipo. Giù il cappello".

Da mister Andreazzoli a tanti giovani di belle speranze, passando per un attacco a dir poco scatenato. Chi l'ha colpita di più?

"Il duo d'attacco formato da Caputo e Donnarumma. Entrambi stanno facendo una stagione incredibile e il ritorno nella massima serie dell'Empoli passa soprattutto dai loro gol".

Cosa serve a questa rosa per la Serie A secondo lei?

"Pensiamo a festeggiare questa promozione. All'inizio della prossima stagione manca ancora una vita".