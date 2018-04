ESCLUSIVA TMW - Empoli, su Zajc ci sono Udinese e Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le ottime prestazioni di Miha Zajc con la maglia dell'Empoli non hanno lasciato insensibili gli osservatori della Serie A. Per lo sloveno si sono mossi gli emissari di Sampdoria e Udinese: nonostante la quasi certa promozione dei toscani non è altrettanto ovvio che non possa muoversi già a partire dalla prossima estate.