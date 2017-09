ESCLUSIVA TMW - Eranio: “Milan voto 8. Ok Conti e Kessie, Kalinic aiuterà"

L'ex centrocampista del Milan Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del mercato dei rossoneri: “Per me il voto è otto perché la società ha speso tanto facendo molti sacrifici. In tanti ruoli ha fatto bene e ha cercato un colpo da novanta anche in attacco, anche per aiutare Cutrone, fino alla fine. Mi auguro poi che con i recuperi di Bonaventura e Romagnoli la squadra possa essere ancora più competitiva”.

Quale acquisto le è piaciuto di più?

“Conti e Kessie sono giocatori che erano molto appetibili per tante società, ma il Milan è stato bravo ad arrivarci prima di tutte. Bonucci è una gradita sorpresa perché è il numero uno in Italia come ha dimostrato alla Juventus. Ha sposato il piano di rilancio che il Milan sta pianificando per il futuro”.

Cosa pensa di Kalinic?

“A me piace, anche se il Milan è abituato a giocatori stratosferici in avanti, gente che faceva la differenza buttando il pallone in fondo alla rete con grande facilità. Kalinic non è un goleador, ma se sposa il modulo di Montella, che conosce bene, può fare bene e dare una grande mano alla squadra. Cutrone? Si è preso meritatamente la maglia da titolare, ma non credo che farà tutto l'anno a questo livello considerando che è molto giovane”.