ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Bonucci acquisto top per un Milan sempre più grande"

Leonardo Bonucci al Milan? Non è più fantacalcio. L'agente del difensore della Juventus Alessandro Lucci ieri ha dichiarato di essere al lavoro per la cessione del suo assistito, dopo aver ricevuto un sondaggio concreto da parte dei rossoneri. Per commentare il possibile arrivo di Bonucci, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva lo storico ex centrocampista del Milan Stefano Eranio.

Eranio, radiomercato racconta di un trasferimento a dir poco clamoroso. Bonucci-Milan si può fare secondo lei?

"Sarebbe un trasferimento clamoroso per questi tempi, ma non dimentichiamoci che il Milan è una squadra storica e prestigiosa, che nella sua rosa ha sempre annoverato giocatori di questo calibro. E' vero che su Bonucci ci sono club più forti dei rossoneri, club che faranno la Champions, ma credo che il Milan potrebbe rappresentare per lui una sfida importante".

Un acquisto di prima fascia per tornare a competere ad alti livelli?

"Sì, il Milan può tornare grande. La nuova proprietà ha voglia di riportare il club nel palcoscenico che merita. E Bonucci, in tal senso, sarebbe una pedina fondamentale. E' un difensore di qualità, esperienza e personalità, è il top in Italia".

Oltre alla difesa, quali sono le altre priorità del mercato del Milan?

"Il Milan deve acquistare anche un centrocampista e un attaccante di profilo internazionale. Biglia è un nome interessante, ma dovrà assicurare continuità di rendimento. Io, sinceramente, avrei puntato più su Borja Valero, uno dei migliori interpreti del suo ruolo e fedelissimo di mister Montella. Peccato sia finito dalla parte sbagliata di Milano".