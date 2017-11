ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Genoa, il problema è il gol. Juric ha fatto il massimo"

Si avvicina il derby della Lanterna con un Genoa a caccia di un risultato positivo per ritrovare fiducia. E per rendere più salda la panchina di Juric. Un grande ex rossoblù come Stefano Eranio analizza, per Tuttomercatoweb.com, la delicata situazione del Genoa: "La squadra è rimasta in ritiro fino ad oggi e questo fa chiaramente capire quanto sia importante questa partita. Ancora il Genoa non ha trovato l'assetto giusto o meglio si fa grande fatica a trovare la via della rete. Vincere adesso è diventato fondamentale: c'è da dire che la squadra ha dovuto fronteggiare alcuni guai fisici ma ora ha ritrovato Izzo e Lapadula e si spera che l'attaccante possa risolvere i problemi del gol. Il vero problema è quello perché nessuno, a parte a tratti il Napoli, ha messo sotto il Genoa".

Juric dunque a suo parere non ha eccessive responsabilità...

"Quando le cose non vanno bene chi paga è il tecnico però credo che finora abbia fatto il massimo. Ci sono anche alcuni giocatori, come Rigoni, entrati da poco in squadra e che devono trovare la forma perfetta. Dicevo dell'assetto: forse Juric ha cambiato tardi decidendo di mettere un centrocampista in più. Però torno a dirlo: non si riesce a trasformare in gol ciò che si produce".

Visto che parliamo di allenatori, da ex milanista che pensa della situazione di Montella?

"Ora serve un calcio più propositivo e veloce in modo da ottenere una serie di risultati positivi. Si spera che possa essere trovato l'assetto giusto e anche la continuità. Con la Juve la differenza l'ha fatta il campione ma con la caparbietà e qualche giocatore che fa gol questo Milan può far meglio".

Ci si aspettava comunque che a questo punto del campionato i rossoneri fossero più avanti?

"Sì. E' vero c'è stata la sfortuna delo stop di Conti, un giocatore fondamentale per chiunque anche perché ti permette di giocare a tre o a quattro, però il milan non può perdere una serie di gare di fila. anche l'autostima scema. E i discorsi sul tecnico non fanno bene alla squadra".