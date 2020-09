esclusiva Eranio: "Milan ok, ora una punta e un esterno. Genoa, Pavoletti lo prenderei"

Milan e Genoa al centro della chiacchierata con Stefano Eranio, ex centrocampista delle due squadre. Si parte dai rossoneri, molto attivi sul mercato. "La dirigenza sta lavorando bene - dice a TMW - i rinforzi stanno arrivando e se trova la continuità del finale di campionato magari può regalare anche qualche sorpresa... Certo, ogni anno tutti o quasi si rinforzano e la lotta al quarto posto è dura anche perchè può spuntare l'outsider di turno ma ci sono tutte le carte in regola per un'ottima stagione".

Tonali le piace?

"Gran colpo. . Può giocare in qualsiasi squadra ma il Milan, puntando sui giovani, è l'ideale. Con giocatori esperti come Ibra potrà migliorare ancora"

Di cosa ha bisogno adesso il Milan?

"Credo che se Rebic si consolida serva poco. Forse una punta importante che possa far rifiatare qualcuno. E un altro esterno che garantisca una certa continuità. Spero che Conti torni quello di un tempo".

Parliamo del Genoa: che sensazioni ha?

"Innanzitutto sono contento per l'arrivo di Maran. E' un tecnico importante, esperto, capace. Se gli dai tempo di esprimersi può far bene. E' chiaro che visti gli ultimi anni in cui il Genoa si è sempre salvato in extremis cercherà di partire col piede giusto. Si spera anche che possa esserci un bel rapporto col presidente Preziosi perchè comunque servirà il suo sostegno".

Pavoletti, obiettivo di cui si parla, lo prenderebbe?

"Lo vorrei sempre. E' stato sfortunato visti tutti i guai fisici ma resta un giocatore di una eccezionale duttilità e soprattutto fa reparto da solo. Sì, lo prenderei".