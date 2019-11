ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Milan, prenderei Ibra. Può risolvere problema gol"

Ibra ancora al centro dei sogni di mercato del Milan. Per risolvere i problemi del gol, i rossoneri pensano a lui che a gennaio potrebbe anche tornare in Italia. Sul suo eventuale ritorno e la sua reale utilità si discute. Chi è favorevole ad un suo approdo al milan è Stefano Eranio. "Per un breve tempo lo prenderei - dice a TMW - perchè quando ci sono problemi di risultati si cerca un giocatore di qualità e lui lo è ancora. E potrebbe anche essere la guida, il leader dei giovani. Può risolvere il problema del gol. Fisicamente è a posto. Spesso si dice che un ritorno può rappresentare una minestra riscaldata ma in questo caso non credo. E al Milan peggio di così a livello realizzativo non si può fare".

Piatek è una grande delusione...

"Purtroppo in questo momento non riesce ad essere determinante. Anche quando aveva la possibilità di sbloccarsi non ha avuto buona sorte. Penso ad esempio a Torino quando ha avuto due palle per far gol. Risente molto probabilmente anche del momento negativo della squadra. Al tempo stesso il problema è acuito dal fatto che i giocatori del Milan non sono goleador".

Come rinforzo per la difesa si parla tra gli altri di Demiral che però nella Juve non ha quasi mai giocato. Che ne pensa?

"Demiral del Sassuolo lo voleva tutta Italia ma se non giochi poi è difficile andare a prendere uno che è fermo da sei mesi. Certo, al Milan numericamente c'è bisogno di un'altra pedina per poter rimpiazzare all'occorrenza chi è indisponibile. In prestito lo prenderei, se torna quello dell'anno scorso non è affatto male".