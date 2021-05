ESCLUSIVA TMW - Eranio: "Questo Milan merita di andare in Champions. Bravo Pioli, errore discuterlo"

esclusiva Eranio: "Questo Milan merita di andare in Champions. Bravo Pioli, errore discuterlo"

"Quella del Milan è stata una grande vittoria, l'ha meritata ampiamente". Stefano Eranio grande ex rossonero commenta così il successo della squadra di Pioli contro la Juve. "Peccato - dice a Tuttomercatoweb.com - che Ibra si sia fatto male. Per quel che si è visto in campo potrebbe essere un infortunio che potrebbe costringerlo a star fermo per un po'. Il suo stop può creare un interrogativo sul percorso di fine campionato del Milan però va detto che la squadra ieri è riuscita, con altri ragazzi, a portare a casa il risultato. Diaz ultimamente è stato messo in campo non con frequenza, però ha dimostrato di avere qualità"

Gran fase difensiva anche

"Ieri dietro Tomori e Kjaer sono stati eccellenti. Tomori ha anche fatto gol saltando alla Ronaldo. In fase difensiva non è stato concesso nulla all'avversario e questo è di buon auspicio. Rebic può fare ancora di più ma ha segnato un gran gol. Spero possa tornare quello di fine stagione scorsa, c'è bisogno che dia una gran mano in avanti"

E' stata anche la vittoria di Pioli che era stato messo in discussione...

"E' triste che sia stato messo in discussione dopo il lavoro che ha fatto e quel che ha dimostrato. E' una cosa che dà fastidio perchè anche se avesse perso ieri è comunque un tecnico che ha dimostrato di essere capace. La differenza poi la fanno i giocatori. Quelli del Milan sono bravi, però anche grazie a Pioli che anche nelle difficoltà ha saputo gestirli al meglio. Giusto dargli la possibilità di continuare, ha fatto un lavoro grandioso. E il Milan merita di essere nelle prime quattro".