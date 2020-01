ESCLUSIVA TMW - Eriksen-Inter, l'ex allenatore: "Uno così nasce ogni 30 anni..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter, oggi è finalmente arrivata l'ufficialità di un trasferimento atteso per settimane. Un colpo straordinario dei nerazzurri, che innalzano il livello di qualità della rosa di mister Conte e dell'intera Serie A. Proprio come ha raccontato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com Tonny Hermansen, allenatore di un ancora giovanissimo Eriksen tra le fila della rappresentativa regionale di Funen in Danimarca e oggi Direttore dell'Academy dell'Odense Boldklub, suo ex club prima del grande salto all’Ajax.

Hermansen, Eriksen oggi è il calciatore più forte della Danimarca?

“Eriksen è tra i migliori di sempre, in Danimarca e nel mondo. La nostra Nazionale oggi ha tanti ottimi calciatori, penso per esempio a capitan Simon Kjaer, ma Christian è sicuramente il più bello da vedere in campo. Mi ricorda molto Michael Laudrup, possiamo dire infatti che è l’unico che in questi anni ci si è avvicinato”.

Che acquisto fa l’Inter?



“Un colpo pazzesco. Eriksen è classe, eleganza, giocate decisive... Porterà alla squadra di Conte tanti assist, gol e punti in classifica. Christian d'altronde è uno che decide le partite anche quando le cose sembrano mettersi male. Ha due piedi perfetti e legge ogni azione molto prima dei suoi avversari, a volte sembra che abbia gli occhi anche dietro la testa (ride, ndr)”.

Un colpo Scudetto?



“Naturalmente non può fare tutto da solo, il calcio è uno sport di squadra e i campionati si vincono col collettivo. Ma Eriksen può sicuramente aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi, in questa stagione e nelle prossime. Grazie al suo arrivo i nerazzurri fanno un ulteriore importante step di crescita, potete starne certi”.

E nell’Odense di oggi c’è già qualche futuro Christian Eriksen?

“Magari! Abbiamo tanti buoni calciatori all’Odense, ma di campioni come Eriksen in Danimarca ne nasce uno ogni 30 anni! La speranza è quella di rivedere presto un talento del suo calibro da queste parti”.

Domattina alle 10 l'intervista integrale di TMW all'ex allenatore di Christian Eriksen, Tonny Hermansen