ESCLUSIVA TMW - Esonero Mou, Biasin: "Addio inevitabile. No al ritorno all'Inter"

© foto di Federico De Luca

"Quella tra José Mourinho e il Manchester United è una storia iniziata in un certo modo e finita malissimo". Fabrizio Biasin, editorialista di TMW e prima firma di Libero, commenta così ai nostri microfoni l'esonero non tanto a sorpresa dello 'Special One'.

"C'era da aspettarselo. Il progetto dei Red Devils non ha avuto continuità ed è peggiorato di anno in anno, l'addio di Mourinho a questo punto mi è sembrato inevitabile".

Lontano dalla vetta della Premier, Mou paga anche il suo carattere fumantino e i contrasti con tanti senatori, in primis Pogba.

"Sicuramente, anche se per come l'abbiamo conosciuto all'Inter affidarsi a Mourinho porta molti più vantaggi che svantaggi. Il punto è che, sia come giocatore che come club, devi sposare completamente la sua causa. Mou deve essere sempre al centro di ogni decisione, non può lavorare con calciatori scelti da altri. E questo è stato il problema più grande del suo Manchester United".

Adesso, dopo appena qualche ora dall'esonero, c'è già chi sussurra che potrebbe esserci un clamoroso ritorno all'Inter.

"Non credo proprio. Mourinho ha fatto troppo bene all'Inter per poterci tornare, sarebbe impossibile per lui superare il Triplete del 2009-2010. Lasciamo piuttosto lavorare in pace Spalletti".