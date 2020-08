esclusiva Espina (As): "Monchi è il Siviglia che vince. A Roma non lo hanno capito"

Siviglia è capace di sorprendere ancora. Gli andalusi si avviano alla sesta finale europea, un trend iniziato nel 2006 e che ha portato la squadra ad essere la regina indiscussa di Europa League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il collega di As, José Antonio Espina, ci parla della squadra attuale di Julen Lopetegui: "Vedendo il quadro delle partecipanti sotto un certo aspetto è soprendente trovare il Siviglia in finale. Squadre come la Roma, il Wolverhampton e il Manchester United sembravano sulla carta avere qualcosa in più. Questo percorso del Siviglia ha dimostrato che la Liga è il miglior campionato europeo. E poi è evidente che ci sia un rapporto speciale fra il club e questa competizione, una storia incredibile difficile da spiegare".

Che differenze vi sono tra questa squadra e quelle delle precedenti finali?

"Senza dubbio quella del 2006 era la squadra più forte, perché dotata di una coppia d'attacco straordinaria come Luis Fabiano e Kanouté. E poi altri giocatori come Dani Alves e Palop. Direi invece che la squadra attuale non è peggiore di quelle a cavallo tra il 2014 e il 2016: certo, manca una punta di un certo livello come potevano essere Gameiro e Bacca. Ma gli altri reparti mi sembrano migliori. Fernando e Diego Carlos compongono una bella spina dorsale".

Gli acquisti della scorsa estate stanno portando i suoi frutti

"Marchio di fabbrica Monchi. L'ennesima dimostrazione di come si possa fare un ottimo lavoro anche se non hai un budget di centinaia di milioni. Alla Roma non è stato apprezzato come avrebbe meritato, eppure la squadra al primo anno ha raggiunto una semifinale di Champions League...".

Non è un caso che il suo ritorno sia coinciso con la finale di Europa League

"Monchi è il Siviglia. È con lui che sono arrivati i successi più importanti. Il Siviglia che ha incantato nel mondo è opera sua".

Cosa ha portato Lopetegui?

"Ha trasformato una rosa di buoni giocatori in una grande rosa. Tutti sono riusciti a esprimere il meglio, tornando sui livelli massimi. Facendo una cosa molto semplice, trovando elementi affini al proprio modo di giocare senza snaturarli".

Suso è l'ultimo grande acquisto. Non troppo rimpianto dal Milan, per la verità

"Ha iniziato molto bene, accusando un calo dopo il lockdown. Ma adesso sta dando un contributo importante e sta lavorando molto bene".

In chiusura, come finirà questa sera contro l'Inter?

"Non ho idea come finirà... ma la cabala dice che il Siviglia ha vinto 5 volte su 5 le finali".