ESCLUSIVA TMW - Esposito: "Bonucci, che testa. Balotelli, qualcosa è mancato"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Mario Balotelli e Leonardo Bonucci, insieme, non li abbiamo visti praticamente mai. C'è chi però li ha allenati: Vincenzo Esposito, tecnico dell'Inter Primavera che nel 2007 ha conquistato lo scudetto di categoria: "Bonucci sicuramente è un ragazzo che sin da giovane aveva come valore di eccellenza totale l'aspetto caratteriale, psicologico. Ha saputo unirlo a buonissime qualità tecniche e non sono sorpreso della sua carriera, anche se ovviamente in Primavera è difficile prevedere cosa succederà in futuro".

Balotelli ha sprecato il suo talento o ha ancora tempo?

"Su Mario è stato detto e scritto tanto, è stato sin da subito un fenomeno mediatico. Stiamo parlando comunque di un percorso di eccellenza, di un attaccante top a livello mondiale. Però effettivamente qualcosa è mancato".

Bonucci e Balotelli i miglior, ma era un'Inter con tanta quualità.

"In quel momento c'erano tanti ragazzi che avevano prospettive rosee. Ho allenato anche Destro, Biabiany, Siligardi e tanti altri ragazzi: di molti si pensava che potessero fare benissimo, alcuni ce l'hanno fatta e altri no".

Un giocatore che avrebbe potuto dare di più, a parte Balotelli?

"Senza fare nomi, molti ragazzi non riescono a realizzarsi ed esprimersi a livello emotivo: le potenzialità ci sono, ma a livello mentale manca un passaggio ulteriore. Quella era una Primavera molto forte davvero, c'erano anche giocatori come Fatic o Bolzoni che promettevano tanto".