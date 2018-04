ESCLUSIVA TMW - Esposito: "Napoli deve vincere ma occhio al contropiede viola"

© foto di Alberto Fornasari

"Sono neutrale quando arriva questa partita. L'ho sempre detto e lo ripeto". Salvatore Esposito, mediano che nel '69 vinse lo scudetto con la Fiorentina è nato a Torre Annunziata e nel Napoli ha giocato negli anni Settanta. "Domenica mi aspetto una gara bella e intensa, con una posta in palio elevatissima. Mi auguro sia corretta in campo e fuori", dice a Tuttomercatoweb.com

Le motivazioni saranno le stesse da una parte e dall'altra?

"Credo di sì. E' vero che gli obiettivi sono diversi, il Napoli deve pensare allo scudetto e la Fiorentina all'Europa League ma i giocatori quando vanno in campo vogliono vincere. Sempre".

La chiave tattica dell'incontro quale sarà?

"Sono convinto che la partita la farà il Napoli. Deve vincere a tutti i costi anche perché non credo che la Juve perda a San Siro. I bianconeri possono sbagliare una gara ma non due".

E la Fiorentina come giocherà?

"In avanti può far male con i suoi giocatori veloci come Chiesa. Ma occhio anche a centrocampo alla rapidità di Veretout. La Fiorentina giocherà di rimessa ma può creare problemi al Napoli che pur avendo vinto con la Juve non ho visto brillantissimo".

Ovviamente nella corsa scudetto farà il tifo per il Napoli?

"Certo. Quando arriva Fiorentina-Napoli sono neutrale ma per lo scudetto ovviamente tifo Napoli. Lo meriterebbe, sarebbe bello e porterebbe una ventata di novità. Io al Napoli lo scudetto lo sfiorai soltanto. Lo perdemmo proprio contro la Juve. In quegli anni arrivammo secondi, terzi e quarti. Trascorsi cinque anni meravigliosi conquistando una Coppa Italia e una Coppa di lega Italo-Inglese".