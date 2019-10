ESCLUSIVA TMW - Euro 2020, la lista di Di Gennaro: "Di Lorenzo può fare il titolare"

© foto di Federico De Luca

Quali giocatori portare ad Euro 2020? Per il ct Mancini il tempo a disposizione non manca. Potrà fare tutte le valutazioni con calma, osservando anche l'evoluzione di alcuni calciatori che hanno iniziato a mettersi in evidenza. Abbiamo girato la domanda anche ad Antonio Di Gennaro, ex azzurro e ora commentatore Rai delle partite della Nazionale.

Portieri: Donnarumma, Sirigu e ad oggi dico Meret. Gollini sta comunque facendo davvero bene con l'Atalanta.

Terzini destri: Florenzi e Di Lorenzo. Ci sarebbe anche De Sciglio che in teoria sarebbe utile pure nel 3-5-2. Su Di Lorenzo comunque mi sono sbilanciato: può fare anche il titolare

Centrali: Chiellini, Bonucci, Romagnoli, Acerbi. Per Chiellini bisogna vedere come rientra dall'infortunio. A marzo non mancherà molto all'Europeo però è chiaro che si fa affidamento su di lui. Da tenere in considerazione anche Mancini

Terzini sinistri: Emerson, Biraghi. Senza dimenticare Spinazzola

Centrocampisti: Verratti, Jorginho, Sensi, Barella. Pellegrini è alle prese con l'infortunio e può fare anche l'esterno. Ci può essere Tonali, ma c'è pure Cristante. E a Castrovilli a novembre verrà data a mio parare una chance. Quanto a Zaniolo bisogna capire il ruolo. Non mi sembra propenso a giocare da mezzala

Esterni: Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Credo che Berardi verrà tenuto in considerazione. Ma ci sono anche El Shaarawi e Politano che sono forti. Dipende ovviamente dai prossimi mesi

Centravanti: Immobile, Belotti. Quanto a Balotelli, Mancini lo valuta e se torna a segnare da qui a marzo, allora il ct lo convocherà.