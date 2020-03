esclusiva Euro 2021, le reazioni in Spagna: "Ora la stessa decisione per tutti i campionati"

Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Spagna risponde il collega Jorge Garcia di As.

Cosa pensa del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Era l'unica soluzione possibile per poter riorganizzare tutto e guadagnare tempo prezioso nella lotta contro il virus. Il problema per il calcio sarà più economico che sportivo, la cosa importante è frenare quanto prima la diffusione del COVID-19. E ancora manca tanto tempo... A livello sportivo, in ogni caso, questo slittamento non influirà su una rosa giovane come quella della Roja".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"La Liga cercherà di terminare la stagione a ogni costo per ridurre l'impatto economico di questa crisi. Fermare il campionato oggi significherebbe infatti una perdita del 25% degli incassi, mettendo in difficoltà parecchi club. Se la pandemia non dovesse però permettere di riprendere le attività in quest'anno sportivo, penso che sarebbe giusto trovare un rimedio omogeneo per tutti i campionati".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Questa emergenza sta mettendo a dura prova le nostre capacità fisiche e, soprattutto, psicologiche. Parlo soprattutto delle persone che cercano ogni giorno di salvare delle vite, sono loro i veri eroi qui. Tutti gli altri, io compreso, dobbiamo sopportare e fare tutto ciò di cui c'è bisogno, dare il nostro piccolo contributo e restare a casa. La nostra vita, ora come ora, è ipotecata".