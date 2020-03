esclusiva Euro2021, le reazioni in Austria: "Nazionale, cambia poco. Ora stop al campionato"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per l'Austria il collega Harald Bartl:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Era l'unica soluzione possibile, vista la situazione generale. Per quel che riguarda la Nazionale austriaca cambia poco, perché parliamo di un gruppo giovane, dove non ci sono elementi a fine carriera".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Sono per la sospensione definitiva del campionato. Penso sia l'unica scelta possibile, almeno in Austria. Il campionato finisce a maggio e non credo che i club possano permettersi di pagare i giocatori anche a giugno. E visto che il problema coronavirus rischia di durare a lungo vedo molto difficile la ripresa del torneo a maggio".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Sono soddisfatto del lavoro che sta facendo il Governo austriaco: senza scendere nel panico, con serenità, ha disposto le misure necessarie. Tutti stanno a casa, si lavora dalle proprie abitazioni, dove possibile. Puoi uscire, a patto che lo fai da solo o con chi vive con te. Negozi e ristoranti chiusi. Personalmente vivo con serenità, rispettando tutte le regole. Ciò che mi preoccupa maggiormente riguarda le persone che hanno più bisogno, i più deboli. meno per me stesso o paura ma per quelli che hanno più bisogno".