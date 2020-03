esclusiva Euro2021, le reazioni in Belgio: "Recupereremo Hazard, ma il ct Martinez ci sarà?"

Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per il Belgio risponde il collega Kjell Doms di Het Laatste Nieuws.

Cosa pensa del rinvio di Euro2020 e come può condizionare la Nazionale?

"È la migliore e l'unica decisione possibile, puramente dal punto di vista umano. La società collettiva è molto più importante del calcio in questo momento. A livello di sport, non credo che ci saranno molte conseguenze sulla rosa del Belgio... Forse potremo trarre beneficio dal recupero completo di Eden Hazard. Andrà però trovata una soluzione per quanto riguarda la posizione del ct Roberto Martinez, visto che il suo contratto con la Federazione sarebbe scaduto proprio dopo Euro2020".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"In Belgio abbiamo un campionato con diversi spareggi: 16 squadre giocano la 'regular competition', poi ci sono i play-off 1 con una mini-competizione tra i primi 6 e i play-off 2 con le altre squadre. Ad oggi abbiamo già giocato 29 partite. Penso che dovremo certamente giocare questi ultimi appuntamenti, essenzialmente per decidere chi sarà retrocesso visto che è molto chiaro che il Club Bruges sarà campione. Ma dato che l'Europeo è stato rinviato, ci siamo guadagnati un po' di tempo. E forse potremo così finire l'intera stagione".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"La situazione si sta evolvendo rapidamente. Credo che adesso siamo proprio dove l'Italia era una settimana fa. Ci è voluto molto tempo prima che le persone capissero davvero che si tratta di più di una semplice influenza. Il Governo ha adottato misure drastiche e ha chiuso tutti i bar e i ristoranti lo scorso venerdì. È inevitabile che il Belgio subisca un blocco completo nei prossimi giorni e segua gli esempi di Italia, Spagna e Francia. Personalmente lavoriamo da casa - non è così facile con due bambini piccoli, ma lo facciamo funzionare -, organizziamo riunioni, realizziamo articoli e cerchiamo di tenere le persone informate nel miglior modo possibile. Restiamo tutti a casa, al sicuro! È questo il modo migliore per prendersi cura l'uno dell'altro".