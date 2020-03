esclusiva Euro2021, le reazioni in Croazia: "Avremo giusto un Modric più vecchio e più stanco"

Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Croazia risponde il collega Ante Buskulic, caporedattore della versione croata di Goal.com.

Cosa pensa del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"È la decisione che ci aspettavamo e anche la più ragionevole, sono totalmente d'accordo. Lo slittamento dell'Europeo influirà sulla nostra Nazionale solo nel caso specifico di Modric, che compirà 35 anni nel settembre 2021. Conoscendolo e considerando le ultime dichiarazioni del ct Dalic, non credo comunque che Luka possa ritirarsi prima di Euro 2021. L'unico problema legato al rinvio sarà quindi quello di avere un Modric un anno più vecchio e sicuramente più stanco, ma gli altri giocatori chiave della Croazia sono tutti all'apice della loro carriera".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Credo che saremo in grado di continuare normalmente la nostra lega quando la minaccia del coronavirus sarà del tutto sparita. Soprattutto adesso, con l'Europeo rimandato e la UEFA che ha dato tempo fino a metà giugno a ogni Federazione calcistica per terminare le rispettive competizioni nazionali".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Sfortunatamente, la situazione coronavirus in Croazia è simile a quella dell'Italia o almeno tutti temiamo che raggiungerà lo stesso livello. Il numero di persone positive è in continuo aumento, attualmente le scuole e le università sono chiuse, la maggior parte dei negozi ha un orario di lavoro limitato (fino alle 18, ndr), alle persone viene detto di evitare bar e ristoranti... Eppure la gente sta ancora fuori, i parchi sono affollati di bambini e genitori, quindi non abbiamo ancora raggiunto quello scenario italiano in cui la polizia controlla se hai il permesso cartaceo per uscire, dove, come e perché lo stai facendo. A livello lavorativo, molte aziende hanno già invitato comunque i loro dipendenti a lavorare da casa, seppur non ancora gli uffici governativi come i ministeri e la burocrazia statale".