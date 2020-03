esclusiva Euro2021, le reazioni in Finlandia: "Alcuni giocatori chiave sono in là con gli anni"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Finlandia risponde il collega Mikko Knuuttila, di Ilta-Sanomat:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Con una situazione simile, era l'unica soluzione di buon senso. Giocare avrebbe comportato un rischio enorme. La Nazionale finlandese ne risentirà un po', perché giocatori chiave come Tim Sparv e Joona Toivio sono già in là con gli anni. L'anno in più potrebbe rallentarli un po'. Ma in una crisi come questa, è davvero una piccola preoccupazione considerando che la gente si sta ammalando e morendo".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Il campionato finlandese è un torneo estivo. Avrebbe dovuto cominciare in aprile e adesso inizierà a giugno. Fortunatamente la pandemia sarà alle spalle. La stagione sarà piena di partite ma visti i tempi è l'opzione migliore.

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"La Finlandia è in lockdown mode: scuole, biblioteche, musei, teatri e non solo solo tutti chiusi. Le perdite economiche saranno enorme e molte persone sono preoccupate per il proprio sostentamento. Al momento il numero di persone contagiate è basso e si spera che queste misure possano rallentare la diffusione del virus".