esclusiva Euro2021, le reazioni in Inghilterra: "Torneranno Kane e Rashford"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per l'Inghilterra risponde Charlie Wyett, del Sun:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"È ovviamente un peccato per l'Europa. Dal punto di vista della Nazionale inglese, questa è una buona notizia perché Harry Kane e Marcus Rashford sono infortunati e molti altri giocatori sono fuori forma".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Penso che ci sarà una data limite per il completamento dei campionati. Oltre la quale, dovranno decidere se si dovrà tenere le posizioni attuali".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"È ovviamente un problema molto serio ma le persone vogliono guardare ancora le partite. Sabato scorso c'erano quasi 5mila persone per una partita del Notts County in quinta divisione, questo nonostante gli avvertimenti".