Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per il Portogallo risponde il collega Pedro Ponte di Record.

Cosa pensa del rinvio di Euro2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Penso che sia la miglior soluzione possibile. In questo momento così complicato dobbiamo pensare alla cosa più importante, ovvero alla salute di tutti noi. A livello sportivo, non credo che il rinvio di Euro2020 sia una cattiva notizia per la rosa portoghese, anche se ovviamente resta qualche apprensione sulle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo. Come starà nel 2021, a 36 anni suonati?".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"La cosa più importante è la salute, ora come ora non è possibile riprendere il campionato in Portogallo. A mio avviso, l'ideale sarebbe annullare interamente questa stagione, anche se capisco che sia giusto provare in ogni modo a terminare le attività qualora riusciamo a tornare alla normalità entro l'estate".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"I portoghesi si stanno prendendo cura gli uni degli altri, oggi il nostro Presidente potrebbe dichiarare lo stato d'emergenza in tutto il Paese. Direi che stiamo seguendo gli esempi positivi di Italia e Spagna, la gente esce di casa solamente per necessità inderogabili e c'è una grande coscienza civica tra i cittadini".