esclusiva Euro2021, le reazioni in Russia: "Per la Nazionale un bene. Alcuni sono a fine ciclo"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Russia risponde il collega Mikhail Polenov, di Match TV Channel:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Non penso che la cosa possa influenzare la nazionale russa. Lo slittamento può essere importante per le grandi squadre, non per la nostra. Abbiamo dei giocatori che si sarebbero ritirati dopo gli Europei. Ora saranno sostituiti e chi li rimpiazzerà avrà del tempo per adattarsi alla Nazionale. Da questa prospettiva posticipare gli Europei potrebbe essere persino un bene per la Russia"

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Al momento il campionato è sospeso fino al 10 aprile. Sono rimasti 8 turni da giocare e la nostra situazione è più semplice rispetto ad altri campionati. A oggi nessuno parla di terminare la stagione adesso confermando la classifica attuale. E nemmeno di playoff. Le autorità russe sono certe che ad aprile saremo in grado di ripartire chiudendo sia il campionato che la coppa entro il 30 giugno. La situazione col coronavirus però si fa sempre più dura e ci potrebbero essere altre opzioni, come posticipare al 10 maggio e persino oltre, fino al 30 maggio. E poi c'è il peggior scenario possibile, quello nel quale non sarà possibile terminare la stagione prima del 30 giugno".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Abbiamo solo 140 casi confermati finora. Cosa che non mi sembra affatto plausibile. Abbiamo 4900 km di confine con la Russia, in Siberia città e villaggi sono inondati da cinesi e fatico a credere che queste regioni non siano contaminate. Per molto tempo l'unico contro medico che poteva diagnosticare il coronavirus era a Novosibirsk, che dista 3350 km da Mosca. È una situazione spaventosa perché non sappiamo nulla. Né il Presidente, né il Ministro della Salute hanno indirizzato la nazione con spiegazioni e raccomandazioni. Alcune regioni hanno stabilito le loro regole e quarantene. A Mosca i musei sono chiusi fino al 10 aprile, tutti gli eventi e i concerti cancellati. Per quel che mi riguarda, mi aspetto che il mio canale tv mandi tutti in quarantena. Quanto durerà, non lo so. I russi non sono ancora nel panico, ma alcuni prodotti sono scomparsi dai negozi alimentari. Spero che vada tutto per il meglio e prego affinché le cose non peggiorino".