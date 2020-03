esclusiva Euro2021, le reazioni in Svizzera: "Shaqiri può tornare in sesto e occhio agli Under 21"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Svizzera risponde il collega Marcello Pelizzari, del Corriere del Ticino:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Era, ahinoi, inevitabile. Non c’erano le premesse perché una competizione del genere, con partite in 12 Paesi, potesse rimanere in calendario considerando l’emergenza coronavirus. D’altro canto, l’UEFA non ha mai considerato, giustamente, l’ipotesi di un torneo a porte chiuse. Ergo, il rinvio era inevitabile ed era la sola soluzione possibile. Quanto alle squadre nazionali, ogni discorso è rimandato ai nuovi calendari. Bisognerà capire come infilare un Europeo in un anno già di per sé stracolmo fra Nations League, qualificazioni a Qatar 2022 e Mondiale per club. Per la Svizzera, a livello di Federazione, ci saranno delle perdite. Oltre all’Europeo non verrà giocato un ricco torneo in Qatar a fine marzo e verosimilmente salteranno anche le amichevoli di giugno. Significa, in concreto, non poter contare su determinati introiti come quelli da stadio. A livello tecnico, la pausa forzata potrebbe favorire il recupero di giocatori come Shaqiri, finito ai margini e perennemente infortunato a Liverpool. Può darsi inoltre che, per il 2021, alcuni giovani attualmente in Under 21 possano compiere il salto e affermarsi nella selezione maggiore. In questo senso, comunque, ad occhio i vantaggi sono più per le avversarie. L’Italia avrà Zaniolo mentre la Turchia, già fortissima in difesa, recupererà Demiral.".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Anche qui, la sospensione dei campionati in Europa era la sola opzione possibile. Le porte chiuse, si è visto in Italia, non erano un’opzione percorribile e di certo non hanno contribuito ad allontanare i contagi. Di formule ce ne sarebbero tante, ora. Largo alla fantasia, ma è bene parlarne con le televisioni: l’idea dei playoff, come è stato proposto in Italia, mi attira".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Personalmente, al di là di una normale preoccupazione di fondo, bene. Certo è allucinante pensare come, da un giorno all’altro, la vita cui eravamo abituati possa venire stravolta da un virus. La Svizzera ha reagito coerentemente e con proporzionalità. Attualmente siamo in lockdown, proprio come in Italia. E contiamo di abbassare questa maledetta curva dei contagi. Prevale, questo sì, un senso di solidarietà e di umanità. Le persone hanno riscoperto la voglia e il bisogno di aiutarsi. È, credo, la base che ci permetterà di superare questa crisi e ripartire".