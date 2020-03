esclusiva Euro2021, le reazioni in Turchia: "Demiral e altri 4 avranno una seconda chance"

Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Turchia risponde il collega Ahmet Selim Kul di Habertürk.

Cosa pensa del rinvio di Euro2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Non ci sono dubbi sul fatto che la salute sia la cosa più importante, il calcio e tutto il resto vengono dopo, soprattutto in questo momento. Il rinvio di Euro2020 è sicuramente l'unico modo per risolvere tutti i problemi calcistici legati al Coronavirus, sono completamente d'accordo. In questa atmosfera non ci sarebbero le condizioni per giocare a calcio nei Paesi ospitanti. Il rinvio di Euro2021 è la decisione migliore che poteva essere presa, non avrà degli effetti negativi sulla Nazionale turca. Abbiamo una squadra molto giovane e sono convinto che saremo una delle rivelazioni del torneo, ora come fra un anno. Alcuni fra i nostri migliori giocatori poi, quali Merih Demiral, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazici e Cenk Tosun, si sarebbero probabilmente persi l'Europeo di quest'estate a causa dei loro gravi infortuni, ma così facendo avranno tutti un'altra chance per partecipare a questa grandissima competizione fra poco più di 12 mesi".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Ancora non c'è stato nessun rinvio qua in Turchia. La diffusione del virus non può considerarsi epidemia nazionale e l'unica decisione che è stata presa nel mondo del calcio finora è quella di giocare a porte chiuse. La priorità oggi è così completare il campionato in modo regolare, altrimenti dovrà essere studiato un sistema di play-off e play-out che permetta a ogni squadra di mantenere i vantaggi e gli svantaggi della classifica maturata".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Siamo molto indietro rispetto alla maggior parte dei Paesi affetti da Coronavirus. Per quanto ne sappiamo, tutte le persone contagiate venivano dall'estero e sono quindi state chiuse le frontiere. Molti in ogni caso hanno già iniziato a lavorare da casa, io compreso. Tanti negozi e spazi pubblici non sono più aperti, sono vietati gli assembramenti... Diciamo che tutti stiamo prendendo le precauzioni necessarie, senza alcuna paura, affinché il COVID-19 non diventi un'epidemia anche qui in Turchia. Mi auguro con tutto il cuore che il mondo possa superare questa emergenza in tempi brevi".