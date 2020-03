esclusiva Euro2021, le reazioni in Ucraina: "La squadra cambierà. Spero resti Shevchenko"

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per l'Ucraina risponde la collega Iryna Kozyupa, di tribuna.com:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Penso che la scelta di posticipare gli Europei sia la migliore in questo momento. Nessuno sa quanto durerà la pandemia da coronavirus. Ovviamente speriamo si risolva tutto per il meglio. E anche se finisse in uno-due mesi, i Paesi avranno bisogno di tempo dopo la crisi e riaprire le frontiere. La salute di tifosi e giocatori deve essere al primo posto. Per quel che riguarda la Nazionale, aveva fatto delle ottime qualificazioni. Shevchenko e il suo staff aveva fatto un grande lavoro. Siamo finiti davanti a Portogallo e Serbia, ma il prossimo anno potremmo avere una squadra totalmente differente. I leader saranno più vecchi di un anno, alcuni giovani elementi potranno diventare nuovi giocatori della Nazionale e spero che il ct e il suo staff restino fino agli Europei. E magari anche fino ai Mondiali. La buona notizia è che Artem Besedin, attaccante della Dinamo Kiev, essendo squalificato per doping avrebbe saltato Euro 2020, ma ci sarà per il 2021.

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Fermare il campionato in questa situazione è la soluzione migliore. In Ucraina hanno provato a giocare a porte chiuse ed è una cosa senza senso. Ora è difficile dire quale sia la migliore soluzione. Vedremo se la quarantena finirà. In questo momento c'è una grande lotta per il secondo posto tra Zorya Lugansk e Dinamo Kiev. Sarebbe bello vedere come andrà a finire".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Ufficialmente sono morte due persone a causa del coronavirus in Ucraina. Qualche giorno fa è iniziata la quarantena in tutto il Paese. Il Governo chiude tutto ad eccezione di negozi, farmacie e stazioni di servizio. Nelle grandi città hanno chiuso anche le metropolitane. I treni non ti possono portare in un'altra città. La quarantena dovrebbe continuare fino al 3 aprile, se non oltre se la situazione sarà ancora complicata. Lavorativamente è una cosa che a me, personalmente, non cambia molto lavorando da casa già da un anno. Semplicemente sto più tempo a casa. Ho dovuto cancellare alcune interviste, rinviate a tempi migliori. Ma sono fortunata perché lavoro. Per molte persone questa è una nuova realtà e non potendo lavorare hanno problemi economici. E se la cosa si protrarrà alcune piccole aziende saranno chiuse. Le persone ora iniziano a comprare più cibo, i supermercati sono pieni. Ed è un problema trovare maschere e antisettici".