esclusiva Euro2021, le reazioni nei Paesi Bassi: "Tornerà Depay. Ma ora c'è il rebus Koeman"

vedi letture

Euro 2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. Tuttomercatoweb ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per i Paesi Bassi risponde Nik Kok, di Algemeen Dagblad:

Cosa ne pensi del rinvio di Euro 2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Era l'unica soluzione possibile. Anche se è tutt'altro che importante per la nazionale olandese, non sembra così male se si guarda bene lo scenario: perché uno dei migliori giocatori, ossia Mempphis Depay, è infortunato, così come lo sono Malen e Bergwijn. La domanda ora riguarda il commissario tecnico: perché Ronald Koeman ha una clausola nel contratto che gli permette di liberarsi dopo l'Europeo, che era previsto questa estate. E il Barcellona è disposto a prenderlo".

Come valuti la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Difficile dare una risposta. Nel migliore dei casi il torneo si terrà da maggio ma ancora nessuno sa cosa succederà. In questo scenario, un playoff più corto sarebbe una soluzione".

Come stai vivendo personalmente e come il tuo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"Sebbene siamo uno dei pochi paesi che ha scelto la via dell''imminità di gregge' l'impatto è enorme".