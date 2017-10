ESCLUSIVA TMW - Everton, Mazzarri nella short list con Dyche e Moyes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo essere stato contattato dal West Ham, dopo la sconfitta con il Brighton per 3-0 che però non ha portato all'esonero di Bilic, Walter Mazzarri è stato contattato anche dall'Everton. Il tecnico, ex Inter e Napoli, è nella short list per la sostituzione dell'esonerato Ronald Koeman, con David Moyes (sarebbe un ritorno) e Sean Dyche, attuale tecnico del Burnley. C'è anche la possibilità che Mazzarri, data la posizione traballante di Vincenzo Montella, voglia aspettare una chiamata dall'Italia, più precisamente del Milan.