ESCLUSIVA TMW - F. Galli: "Diamo tempo e sostegno al Milan di Giampaolo"

Lo storico ex Milan Filippo Galli, intervistato da TMW a margine dell'evento "Milano Calcio City", ha parlato così del nuovo corso rossonero, a partire dal ko di ieri col Torino: "Si deve ripartire da quanto di buono è stato fatto nel primo tempo, poi nella ripresa la squadra si è un po' disunita e il Torino ha avuto una reazione da Toro mettendo sotto il Milan. Peccato, i rossoneri avevano avuto le palle gol per raddoppiare. Non è facile, tre sconfitte minano la tranquillità del gruppo, ma personalmente confido in un pronto riscatto".

Come sta vivendo questa situazione l'allenatore secondo lei?

"Giampaolo è abituato, chi fa l'allenatore sa cosa lo aspetta nei momenti di difficoltà. Mi piace per le sue conoscenze, mi piace come allena e mi auguro davvero che possa dare il suo contributo al Milan riportandolo ai fasti di qualche anno fa".

Perché questo Milan non riesce a incidere?

"Serve tempo. Giampaolo è nuovo, tanti acquisti sono arrivati soltanto alla fine. Dobbiamo dare tempo e sostegno al Milan".

Donnarumma avrebbe potuto fare meglio ieri?

"Non è corretto parlare da fuori. In occasione del primo gol del Toro ha cercato di intervenire sul tiro di Belotti, non riuscendo magari a fare quello che ci si aspettava. Donnarumma può aver commesso degli errori, ma resta un portiere straordinario già in ottica presente".

Quanto è delicata la partita di domenica sera con la Fiorentina?

"È una partita che vale tre punti. Il Milan gioca in casa e spero che possa vincere per dare tranquillità ai ragazzi e all'allenatore".

