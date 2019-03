ESCLUSIVA TMW - F. Galli su Cutrone (4°): "Ha sempre avuto voglia di affermarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone oramai abbiamo imparato tutti a conoscerlo, grazie alle ultime due stagioni da protagonista con la maglia del Milan. Presente in quarta posizione nella top 100 dei giovani di TMW, l'ex responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli ha provato a raccontarci i segreti del centravanti rossonero: "Dalla sua, fin da quando era bambino, ha sempre avuto una grande voglia di affermarsi, di arrivare in alto. A livello caratteriale però la sua gestione non è stata sempre semplicissima".

Si spieghi meglio...

"Non parlo del rapporto con gli altri, da quel punto di vista non ci sono mai stati problemi. Parlo da un punto di vista suo, personale. E' sempre stato ipercritico nei suoi confronti quando sbagliava qualcosa e questo secondo me ha pesato in certe circostanze. Ma anche da questo punto di vista devo dire che è migliorato moltissimo".

L'arrivo a gennaio di Piatek ha pesato sul suo minutaggio, non c'è che dire.

"Sì, ma non sono preoccupato. Lo vedo convinto, si sta dando da fare per tornare ad essere presto protagonista".